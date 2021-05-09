البورصة تصعد إلى 10643 نقطة وأحجام التداولات تسجل 775.8 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.52%، ليتداول عند مستوى 10643 نقطة. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 0.81%، وأغلق عند مستوى 59.9 جنيه. Your browser does not support the video tag. وتراجع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.08%، بينما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.01%. وسجلت تداولات البورصة 775.844 مليون جنيه على 190 شركة من خلال 32.427 ألف عملية. وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 81 شركة مقابل ارتفاع 77 بينما لم تتغير أسعار 32. وسيطر الاتجاه البيعى على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 41.520 مليون جنيه، منها 41.418 مليون جنيه للمؤسسات، و102.388 ألف جنيه للأفراد. بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 34.434 مليون جنيه، منها 28.705 مليون جنيه للمؤسسات، و5.728 مليون جنيه للأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 7.086 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 25.245 مليون جنيه مقابل 18.159 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات. وسيطر المصريون على نسبة 89.65% من إجمالي تعاملات البورصة. فيما استحوذ الأجانب على 4.67% والعرب على 5.68% بعد استبعاد الصفقات. وسيطرت المؤسسات على 18.01% من تعاملات اليوم مقابل 81.98% من نصيب الأفراد. وتصدر سهم أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.99%، تلاه سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 9.95%، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 9.90%. بينما تصدر سهم الملتقي العربي للاستثمارات قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.10%، تلاه سهم العربية للخزف- سيراميكا ريماس بنسبة 5.93%، ثم سهم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 5.65%.

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