الرقابة المالية توافق على تأجيل إظهار التأثير المحاسبي لتطبيق المعيار رقم 47

رنا ممدوح _ وافقت اللجنة العليا بهيئة الرقابة المالية على السماح بتأجيل إظهار التأثير المحاسبي لتطبيق المعيار رقم 47 الأدوات المالية على القوائم المالية الدورية حتى موعد أقصاه تاريخ إعداد القوائم المالية السنوية في نهاية عام 2021.

وتضمن قرار اللجنة إدراج الأثر المحاسبي المجمع للعام بالكامل بداية من أول يناير 2021وحتى 31 ديسمبر القادم مع التزام الشركات بالإفصاح الكافي عن ذلك.

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وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان، إن القرار جاء بعد اجتماع اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والفحص المحدود والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 909 لسنة 2011 برئاسة محمد عمران رئيس الهيئة بهدف دراسة صعوبات تطبيق المعيار رقم 47 الأدوات المالية نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا وصعوبة تواجد الموارد البشرية في الشركات للعمل بكامل طاقتها.