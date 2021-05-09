مال وأعمال

السعودية تستثني الشركات المدرجة في سوق الأسهم من حظر تملك العقارات

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دوت الخليج – استثنت المملكة العربية السعودية، الشركات المدرجة في سوق الأسهم “تداول”، من الحظر المفروض على تملك العقارات، رسميًا.

جاء ذلك بإقرار مجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التعديلات التي تم إدخالها على نظام تملك غير السعوديين للعقارات واستثمارها.

وأظهر القرار المنشور في الجريدة الرسمية في المملكة “أم القرى” أنه تم تعديل الفقرة المترفعة من “2” من الفقرة الفرعية “ج” من المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

وأشار القرار إلى أن المادة الخامسة من النظام تنص على أنه: “لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف”.

وأجازت تلك المادة: “لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة”.

ونصت التعديلات التي تم إدخالها على القرار بأن يكون “للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”، ما يعني استثناء تلك الشركات من الحظر المفروض على تملك العقارات واستثمارها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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