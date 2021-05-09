هل تستعيد شركات السياحة عافيتها باستئناف الرحلات الروسية وتطعيم العاملين؟

فاروق يوسف _ توقع بعض رؤساء المنشآت الفندقية والسياحية، بدء تحسن أوضاع القطاع ولكن بصورة تدريجية، خاصة بعد استئناف حركة السفر والطيران مع روسيا مرة أخرى، بعد توقف استمر لأكثر من خمس سنوات، واعتبروا هذا الأمر قبلة الحياة للعديد من المنشآت العاملة.

وأكدوا في تصريحاتهم لحابي، أن منحنى أنشطة شركاتهم شهد تحسنًا طفيفًا خلال الأشهر الأربعة الماضية، وكذلك نسب الإشغالات في الفنادق وتحديدًا في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء.

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واتفقوا، على أنه يجب استغلال استئناف الرحلات مع روسيا، وبدء تكثيف حملات الدعاية والترويج للأماكن الثقافية والتاريخية وألا تقتصر الزيارات الروسية على المدن الشاطئية فقط، بالإضافة إلى ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة، والابتعاد عن الغش التجاري.

وسادت حالة من التفاؤل لدى المتحدثين بشأن عودة القطاع ولكنه جاء مرهونًا بعدد من العوامل أهمها اتجاه الدول لتوزيع اللقاحات لمواطنيها، إضافة إلى مراعاة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع الفنادق والمطاعم السياحية، واستمرار حملات التفتيش على المنشآت.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه مع عدد من المستثمرين في قطاع السياحة، استمرار الحكومة في اتخاذ كل ما يمكنها من إجراءات لمساندة القطاع السياحي، حتى تنجلي هذه الأزمة، وتعود الحركة السياحية العالمية إلى سابق عهدها، موجهًا بضرورة تسريع عملية تطعيم العاملين في القطاع.

وشهدت مؤشرات حركة السياحة خلال الفترة من يوليو 2020 حتى أبريل 2021، تزايدًا في أعداد السائحين الوافدين، خاصة إلى مطارات شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم، وبرج العرب، والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى عدد السائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية.

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