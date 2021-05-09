أرباح إعمار مولز تتقلص 16% الربع الأول مسجلة 318 مليون درهم

فهد حسين – تراجعت أرباح شركة إعمار مولز، المدرجة في سوق دبي المالي، 16% بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى مستوى 318 مليون درهم، مقابل 378 مليونا لنفس الفترة من العام السابق.

وأفادت الشركة في بيان للسوق اليوم الأحد، بأن تراجع الأرباح خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري يعود بشكل أساسي إلى انخفاض الإيرادات بنحو 10%، وتقلص هامش الربح إلى 72% من 74.6% خلال أول ثلاثة أشهر من 2020.

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كما أشارت إعمار مولز، إلى مساهمة ارتفاع مصاريف الإستهلاك بنسبة 3% ووصولها إلى 119 مليون درهم، ساهم أيضا في تقلص هامش الأرباح بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 7% لتصل إلى 46 مليون درهم من 43 مليونا لنفس الفترة من العام السابق.

كانت أرباح إعمار مولز قد تراجعت إلى 704 ملايين درهم بنهاية عام 2020، من نحو 2.28 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2019، بضغط من الإيرادات التي تراجعت حينها بنحو 25%.