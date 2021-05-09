سوق أبوظبي يتخطى 6200 نقطة لأول مرة في 16 عام.. ودبي يرتفع 0.84% بدعم العقارات والبنوك

فهد حسين – أنهى مؤشرا سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، جلسة تداولات اليوم الأحد، مواصلان ارتفاعهما الجماعي للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من القطاعات الرئيسية والأسهم القيادية في السوق.

وسجلت أسواق الإمارات مكاسب سوقية بقيمة إجمالية بلغت 12.632 مليار درهم، موزعة بواقع 10.513 مليارا لسوق العاصمة، و2.119 مليارا لسوق دبي المالي.

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ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.07% متخطيا حاجز 6200 نقطة لأول مرة خلال 16 عام ليستقر عند 6218.22 نقطة بالختام، رغم تراجع حجم التداولات إلى 181.87 مليون سهما من 189.26 مليون سهم الجلسة السابقة، وتقلص السيولة إلى 955.13 مليار درهم من 1.33 مليارا الجلسة السابقة.

وكان الأداء الإيجابي من نصيب 6 قطاعات في السوق بقيادة الاستثمار والخدامت المالية الذي ارتفع 3.57% مدعوما بالأداء القياسي لسهم الشركة العالمية القابضة، تلاه قطاعا الصناعة والعقار بصعودهما 2.98% و1.08% على الترتيب، فيما أظهرت 3 قطاعات أداءا سلبيا بقيادة السلع الاستهلاكية الذي هبط 0.14%.

وسجلت الأسهم المدرجة على مؤشر أبوظبي للأوراق المالية 10.513 مليار درهم مكاسب سوقية بارتفاع رأسمالها إلى 907.859 مليار درهم بختام تعاملات اليوم الأحد، من 897.346 مليار درهم الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “أركان” قائمة الرابحين بصعوده 14.91%، فيما جاء سهم “القدرة” على رأس الخاسرين بتراجعه 10%، وكان سهم “العالمية القابضة” الذي ارتفع 3.62% الأنشط أداءا من حيث السيولة المتداولة والتي بلغت 283.53 مليون درهم، كما سجل سهم “الدار” أعلى نشاط في السوق بحجم تداولات 56.23 مليون سهم ليرتفع بنحو 1.12%.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.84% إلى مستوى 2686.41 نقطة بعد إضافة 22.48 نقطة بختام تداولات اليوم، بدعم من الأداء القوي لقياديات العقار والسلع والبنوك.

وزاد حجم التداولات في سوق دبي بختام جلسة اليوم، إلى 107.91 مليون سهم مقابل 76.16 مليون سهما الجلسة السابقة، كما ارتفعت السيولة المتداولة إلى 160.58 مليون درهم من 103.78 مليونا في جلسة الخميس الماضي.

وبلغت المكاسب السوقية للمؤشر الأسهم المدرجة على المؤشر العام لسوق دبي 2.119 مليار درهم، بارتفاع رأسمالها بختام تداولات اليوم إلى 372.075 مليار درهم من 369.956 مليار درهم الجلسة السابقة.

وعلى مستوى قطاعات السوق، تراجعت قطاعات النقل والاتصالات والخدمات بنسب 0.35% و0.14% و0.07% على الترتيب، فيما ارتفعت 5 قطاعات بقيادة العقارات الذي صعد 2.17% تلاه السلع والبنوك.

كما تصدر سهم ” السلام القابضة” الأسهم الـ20 الرابحين بصعوده 10.11%، وجاء سهم “OC” الذي تصدر 5 خاسرين بعد تراجعه 9.64% تلاه سهم “أمانات” بنسبة 1.66%.

كما كان سهم “الدار” الذي ارتفع 2.3% الأكثر نشاطا بحجم تداولات 19.27 مليون سهما وبسيولة بلغت 76.89 مليون درهم.