استقرار مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي.. والخسائر السوقية تصل 9 مليارات ريال

فهد حسين – أغلق مؤشر “تاسي” الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم مستقرا عند مستوى 10228.19 نقطة بعد خسارة هامشية بنحو 0.16 نقطة، وسط تراجع القطاعات الرئيسية في السوق.

وفقد رأس المال السوقي لـ”تداول” نحو 9 مليارات ريال بوصوله إلى نحو 9.641 تريليون ريال بختام تداولات اليوم من 9.650 تريليون ريال.

وانحسرت السيولة المتداولة إلى 4.7 مليارات ريال من 6.7 مليارا الجلسة السابقة، كما تراجع حجم التداولات إلى 172.4 مليون سهم، من 245.43 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس الماضي.

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وسجلت 7 قطاعات أداءا سلبيا خلال الجلسة بينها البنوك الذي تراجع 0.38% والتأمين بنسبة 0.35%، وسط ارتفاع 14 قطاعا بقيادة الإعلام والترفيه والصناديق العقارية المتداولة.

وبالنسبة للأسهم، فكانت المكاسب من نصيب 104 أسهم بقيادة “الجزيرة ريت” الذي ارتفع 10%، فيما كانت الخسارة من نصيب 80 سهما، بصدارة سهم “ساكو” الذي هبط 3.78%.

وكان سهم “جبل عمر” الأكثر نشاطا من حيث السيولة خلال الجلسة والتي بلغت 273.72 مليون ريال، أما سهم “دار الأركان” فاستحوذ على أكبر قدر من حجم التداولات بعدد 16.25 مليون سهم.