النقل: سببان وراء تأخر القطارات على الخطوط الرئيسية وتحسن مرتقب في ديسمبر 2021

دوت الخليج – اعتذرت وزارة النقل، لركاب قطارات السكك الحديدية، اليوم الأحد، بشأن التأخيرات التى تحدث حالياً وخاصة على الخطوط الرئيسية الثلاثة الجاري تطويرها وهي “القاهرة / الإسكندرية، والقاهرة / أسوان، وبنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد”.

وأوضحت وزارة النقل في بيان، أن تلك التأخيرات تحدث لسببين أولهما استمرار تنفيذ مشروعات تجديد السكة وتطوير وتحديث نظم الاشارات بهذه الخطوط لزيادة معدلات السلامة والأمان عليها.

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وأضافت أنه من المخطط الانتهاء من تلك المشروعات بالكامل في ديسمبر 2021 وذلك لخطوط القاهرة / الإسكندرية وخط بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد.

كما سيتم الانتهاء بنسبة 50% من مشروعات تجديد السكة وتطوير وتحديث نظم الاشارات لخط القاهرة / أسوان حيث سيتم الإنتهاء من قطاع بني سويف / نجع حمادي في نهاية ديسمبر 2021 مع استمرار العمل في قطاعي القاهرة / بني سويف و نجع حمادي / أسوان.

وأفادت الوزارة أن السبب الثاني للأتخيرات، يتمثل في ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف، والذي بدأ بموجات شديدة الحرارة والتى تؤثر على سلامة القضبان وهو ما يتطلب تخفيض سرعة مسير القطارات على الخطوط المختلفة لضمان سلامة مسير القطارات .

وتتوقع وزارة النقل أن يشعر المواطن بتحسين الخدمة بالتزامن مع تقليل التهديات والتأخيرات بشكل ملحوظ بإنكسار الموجة الحارة وتحسن الظروف الجوية اعتباراً من بداية شهر سبتمبر 2021 ومع توالي دخول مناطق وابراج الاشارات في الخدمة بعد الانتهاء من تطويرها على الخطوط الثلاث تباعاً، بحسب البيان.

وأهابت وزارة النقل، بالمواطنين مراعاة هذه الظروف الخارجة عن ارادتها والاجراءات التى يلزم للوزارة اتخاذها بشان تجديد السكة وتحديث نظم الاشارات على الخطوط لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط .