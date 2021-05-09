السعودية تعلن إقامة مناسك الحج للعام الجاري بتدابير احترازية

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دوت الخليج – أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عزم المملكة إقامة مناسك وشعائر حج عام 1442هـ/ 2021م وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، على أن تكون صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام أولًا.
وقال هشام عبدالمنعم سعيد المتحدث الرسمي للوزارة، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، اليوم الأحد، إنه سيتم إقامة المناسك وشعائر الحج بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج وفقا للضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن أداء المناسك بسهولة والحفاظ على الصحة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية، أن الجهات الصحية في المملكة تواصل تقييم الأوضاع، مؤكدا انها ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الصحة العامة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى أنه سيتم إعلان جميع تفاصيل وضوابط والخطط التشغيلية لأداء مناسك الحج هذا العام، في وقت لاحق.
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