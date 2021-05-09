سامسونج توقع اتفاقية تعاون مع جامعة بني سويف لتدريب الطلاب في مجالات التكنولوجيا والاتصالات

وقعت شركة سامسونج الكترونيكس مصر اتفاقية تعاون مع جامعة بني سويف التكنولوجية، لمنح طلاب الجامعة فرصة تعليمية تجريبية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والميكاترونكس، وتزويدهم بما يلزم من تدريب مهني جيد لإكسابهم خبرات متميزة، تعينهم على المنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي.

ووفق بيان، قام بالتوقيع، الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، وتشونكي كوان رئيس مجلس إدارة الشركة.

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وأكد، رئيس الجامعة على تطلعه لعقد المزيد من البروتوكولات والاتفاقات التي تخدم العملية التعليمية، مشيرًا إلى توفير كل الدعم لتعزيز خبرات الطلاب وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم؛ وتعزيز روح البحث والإبداع لديهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

من جانبه، أشار تشونكي كوان، رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر، إلى أهمية هذا التعاون مع الجامعة، والذي يهدف إلى رفع مستوى خريجي الجامعات المصرية بما يواكب احتياجات سوق العمل.

وبدوره، أكد المهندس هادي بركات، رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة سامسونج مصر، أن مهمة الشركة تجاه التعليم بمصر؛ هي المساهمة في تطوير رؤية المؤسسات التعليمية، وتحسين نتائج تعلم الطلاب، من خلال رفع معدلات التخرج بمهارات القرن الـ 21 لضمان التوظيف في المستقبل، والقدرة على التنافسية والإبداع والابتكار.

وقال أحمد جعفر رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج مصر، إن سامسونج حريصة دائما على المشاركة بشكل إيجابي للوفاء بالمسؤولية المجتمعية في كافة المجتمعات التي تعمل بها، وتعتبر الشركة أن مصر من أهم تلك الأسواق، لذلك تحرص على أن يكون لها مساهمات لدعم الشق الاقتصادي، مثل تدريب الطلاب، وتأهيلهم لدخول سوق العمل.