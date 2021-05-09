موانئ دبي تطلق منصة إلكترونية للبيع بالجملة في إثيوبيا

دوت الخليج – أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية منصة “DUBUY.com” للتجارة الإلكترونية للبيع بالجملة في إثيوبيا.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن هذه المبادرة جاءت بعد توقيع مذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية ووزارة النقل الإثيوبية لاستكشاف امكانات تطوير البنية التحتية اللوجستية وتوفير خدمات لوجستية متكاملة على طول ممر بربرة – أديس أبابا من أجل تحقيق منافع اقتصادية كبيرة لإثيوبيا.

Your browser does not support the video tag.

وتعتبر منصة “DUBUY.com” عبارة عن سوق عبر الإنترنت سيساعد في إتاحة وصول الشركات الإثيوبية الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى الأسواق العالمية من خلال شبكة الموانئ العالمية والخدمات اللوجستية التابعة لموانئ دبي العالمية.

كما تتيح المنصة للشركات العالمية إمكانية العثور على شركاء تجاريين جُدد وتوفير الخدمات لهم في أفريقيا مما يفتح امكانية الوصول إلى أسواق سريعة النمو في القارة.

وبدأ تشغيل منصة “DUBUY.com” في رواندا مع وجود خطط للتوسع السريع عبر جميع دول إفريقيا وخارجها.

وتعد إثيوبيا ثاني أكبر سوق في إفريقيا من حيث عدد السكان ويشير اقتصادها سريع النمو إلى أن هناك طلبًا متزايدًا على الواردات والصادرات.

وتعد الأسواق عبر الإنترنت فرصة مهمة للنمو الاقتصادي في إفريقيا والتي تمثل اليوم أقل من 0.5% من التجارة الإلكترونية العالمية وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة.

وسيؤدي الجمع بين منصة “DUBUY.com” والبنية التحتية اللوجستية الفعلية لمجموعة موانئ دبي العالمية وحلول الخدمات اللوجستية القائمة على البيانات إلى حل بعض التحديات الرئيسية لنمو التجارة الإلكترونية في القارة بما في ذلك التنفيذ الموثوق به والمعاملات المالية الآمنة وحركة البضائع.

وقال محمود البستكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي التجارية، إن الأشخاص والشركات من كل مكان يتجهون نحو التكنولوجيا لتسريع مرحلة التعافي بعد الجائحة وتحسين سبل الوصول إلى التجارة العالمية.

واعتبر البستكي أن المنصة تمثل نموذجًا جديدًا للتجارة في أفريقيا وقد تم تصمميها لتعزيز الإمكانات الحالية وفتح الأعمال والأسواق بشكل طبيعي من خلال تمكين حركة التجارة وتوفير سُبل الابتكار.

كما تتيح هذه التكنولوجيا للشركات المحلية أن تصبح من بين الشركات الدولية المصنِّعة والمصدرة من خلال ربطها بأسواق جديدة في أفريقيا وببقية العال”.

وتوفر المنصة متجرًا شاملاً مما يضمن أن جميع المعاملات التي تتم على الموقع آمنة بدءًا من ضم الموردين الموثوق بهم فقط إلى دمج الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الدفع.

وهناك رسوم شحن متفاوض عليها مسبقًا ومخفضة بشكل كبير مع صناديق وحدة تحكم أسبوعية تتحرك بين المنشأ والوجهة مع أوقات عبور مضمونة وتكاليف شحن محفَّزة.

ويتم أيضًا تخصيص طرق الشحن وفقًا لحجم كل معاملة وأولوية الشحن للضرورة. ويساهم كل ذلك في إنشاء منصة تتسم بالمرونة والاستجابة وتمكن رواد الأعمال الإثيوبيين من الاستفادة الكاملة من مزايا الوصول المعزز إلى الأسواق العالمية.