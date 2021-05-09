رئيس الوزراء لوفد بكتل الأمريكية: نسعي لعقد شراكات تتضمن توطين الصناعات المتطورة  

دوت الخليج – التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، شون كني رئيس قطاع البنية التحتية بشركة بكتل الأمريكية للإنشاءات، وعددا من مسئولى الشركة.

حضر المقابلة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى القاهرة.

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واستهل الدكتور مصطفي مدبولي اللقاء بالترحيب بوفد شركة “بكتل”، مشيراً إلى أن زيارة وفد الشركة إلى مصر تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات التاريخية المصرية الأمريكية إلى مجالات وآفاق أوسع من التعاون.

ونوه مدبولي إلى وجود العديد من المشروعات التي تم تنفيذها، أو ما زالت قيد التنفيذ بالتعاون مع الشركات الأمريكية، لاسيما مشروع مجمع البتروكيماويات الذي يتم تنفيذه بمنطقة العين السخنة، مشيراً إلى أنه يتابع باهتمام تطورات تنفيذ هذا المشروع الضخم.

وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بمناقشة أوجه التعاون التي اقترحتها شركة “بكتل” الأمريكية، والتي تضمنت التعاون في مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الانفاق، وإدارة المدن الجديدة.

من جانبه، أعرب شون كني رئيس قطاع البنية التحتية بشركة بكتل الأمريكية للإنشاءات عن سعادته بالتواجد في مصر فى أول زيارة له لهذا البلد المحوري.

وأعرب عن تحمسه للعمل مع الجانب المصري في المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها حالياً، لاسيما الخط السادس لمترو الأنفاق.

وأكد كني أن ذلك سيكون بمثابة انطلاقة لتوسيع أطر التعاون مع شركته لتنفيذ مشروعات أخري خلال الفترة القادمة، كما أعرب عن تحمسه للتعاون في مجال إدارة المدن الجديدة.

وبدوره، رحب رئيس الوزراء بالتعاون مع شركة بكتل في تنفيذ الخط السادس لمترو الانفاق، كما أوضح أن شركات الإنشاءات المصرية اكتسبت خلال الفترة الماضية خبرات متميزة في تنفيذ المشروعات الكبرى، ويمكن لشركة بكتل الاعتماد على تلك الشركات فى أعمالها ومشروعاتها.

كما أشار إلى أن الدولة المصرية تتجه حالياً إلي توطين الصناعة، والاعتماد بشكل كبير علي المكون المصري في تنفيذ المشروعات لتحقيق استدامتها، مع الاستمرار فى الاستفادة من الخبرات الاجنبية الفنية فى المجالات التكنولوجية والإلكتروميكانيكية والاشارات وغيرها.

وشدد على أن التوصل إلى شروط اتفاق واضحة وفقاً لهذا التوجه، من شأنه تيسير إتمام هذا التعاون، وذلك علي غرار الشراكات التي نفذتها مصر مع الشركات الأجنبية في مشروعات مهمة أخرى، مثل الخط الرابع لمترو الانفاق، والقطار الكهربائي السريع، وغيرهما.

أما فيما يتعلق بالتعاون في إدارة المدن الجديدة، فأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الجهات المصرية المعنية تتولي حاليا تخطيط وإدارة المدن الجديدة، ورحب بالاستفادة من خبرات الشركة في هذا المجال، والعمل على دراسة مقترحاتها ذات الصلة مستقبلاً.

من جانبه قال شون كني إن بكتل تحترم توجه الدولة الرامي إلى توطين الصناعات المتطورة في مصر، كما تتمتع الشركة بالخبرة التي تمكنها من تقديم عرض تنافسي يحقق للجانب المصري ما يصبو إليه.

وفي ختام اللقاء، دعا رئيس الوزراء الجانبين المصري والامريكي لعقد مزيد من الاجتماعات الفنية لبلورة تصور نهائي لهذا التعاون، والاتفاق على التفاصيل الفنية والمالية للعروض المقترحة، حتى يتسنى النظر فى إمكانية تدشين هذا التعاون في القريب العاجل.