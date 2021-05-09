مصر ترسل كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى الهند لمساعدتها في مواجهة تفشي كورونا

دوت الخليج- أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة الهند؛ فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، فإن ذلك يأتي في إطار المساهمة لتخفيف العبء عن الشعب الهندي بسبب سرعة تفشى فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية.

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وأضاف أن تلك المساعدات تأتي استمرارا للدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات.