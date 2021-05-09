مال وأعمال

فرنسا ترحب بوقف الاتحاد الأوروبي استيراد لقاح أسترازينيكا

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أ ب – رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار الاتحاد الأوروبي عدم تجديد طلب الحصول على لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة “أسترازينيكا”.

وقال ماكرون إن “سياسة الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الاستجابة بشكل خاص لمتحورات الفيروس… نرى أن بعض اللقاحات الأخرى أكثر فاعلية”.

وقال تيري بريتون مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، إن المفوضية الأوروبية لم تطلب شراء جرعات إضافية من لقاح “أسترازينيكا” لما بعد يونيو المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي بدأ إجراءات قانونية قبل أسبوعين ضد الشركة المصنعة للقاحات بسبب عدم احترامها شروط تعاقداتها.

وأوقفت جنوب إفريقيا في وقت سابق من العام الجاري استخدام لقاح “أسترازينيكا”، بعد أن أشارت البيانات الأولية إلى أنه قد يكون أقل فاعلية ضد سلالة الفيروس المنتشرة في البلاد.

وأصبحت السلالة التي رصدت في بريطانيا للمرة الأولى هي السلالة المنتشرة في فرنسا إلى حد كبير، فيما تمثل السلالة الجنوب إفريقية نسبة محدودة من أعداد الإصابات التي تم رصدها في البلاد، فيما جعلت بريطانيا من لقاح “أسترازينيكا” محور حملة التطعيم التي أطلقتها.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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