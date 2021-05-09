مصر تشارك في معرض ميلانو السياحي الدولي BIT

دوت الخليج – تشارك وزارة السياحة الآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في معرض ميلانو السياحي الدولي “BIT ” بنسخته الافتراضية 2021، والذي يقام خلال الفترة من 9 حتى 14 مايو الجاري.

وأكد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حرص الوزارة على المشاركة في هذا المعرض حيث أنه يعد من أهم المعارض المهنية بالسوق الإيطالية.

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وأوضح أن مصر في هذا المعرض تهدف إلى مواكبة التغييرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها سوق صناعة السياحة والسفر حول العالم.

وتابع: كما يعد هذا المعرض فرصة للتواصل مع شركاء المهنة وممثلي قطاع السياحة في السوق الإيطالية؛ لبحث سبل التعاون المشترك ودفع مزيد من الحركة السياحة الوافدة الي مصر.

وقال ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إن الوزارة تشارك في معرض BIT من خلال نشر المواد الدعائية من أفلام وصور عن مصر، بالإضافة إلى بث رسائل ومعلومات عن ضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في الفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم والكافيتريات والمتاحف والمواقع الأثرية.

وأضاف: “كما سيتم خلال المعرض الترويج لما تزخر به مصر من مقومات سياحية وأثرية متنوعة ومختلفة لجذب السائح الإيطالي لزيارة مصر”.

وأشار إلى أن السوق الإيطالية واحدة من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وأن السائح الإيطالي دائما ما يبحث عن الهدوء والترفيه والطقس الدافئ بالإضافة إلى اهتمامه بزيارة المقاصد السياحية الثقافية.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم تنظيم معرض BIT في مدينة ميلانو شمالي إيطاليا ويحضره منظمو الرحلات السياحية من جميع أنحاء العالم.