اقتصاد السعودية ينكمش 3.3% الربع الأول من 2021 متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط

فهد حسين – قدرت الحكومة السعودية، نمو الاقتصاد غير النفطي بنحو 3.3% في الربع الأول لعام 2021م على أساس سنوي، بينما ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.3% متأثرًا بالانخفاض في الأنشطة النفطية.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان اليوم الاثنين، أن التقديرات الأولية التي أجرتها أظهرت انخفاضًا طفيفًا يقترب من الصفر قدره -0.1% بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة والمعدل موسميًا خلال الربع الأول من عام 2021م، مقارنةً بالربع الأخير من 2020م.

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وفسرت الإحصاء هذا النمو السلبي الطفيف بالانخفاض الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة -5.1% نتيجةً للتخفيضات الإضافية في إنتاج الزيت الخام التي بدأت في فبراير 2021م، في حين حقق كل من الأنشطة غير النفطية، وأنشطة الخدمات الحكومية نمًوا إيجابًيا قدره 4% و5% على التوالي.

في الفقرة دي| ومقارنةً بنفس الفترة من العام السابق فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضًا قدره -3.3% في الربع الأول من عام 2021م، ويرجع هذا الانخفاض إلى النمو السلبي الكبير الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة -12% بسبب تخفيض مستويات إنتاج الزيت الخام المتفق عليها بين مجموعة أوبك منذ شهر مايو 2020م، بحسب بيان الهيئة.

وأضافت أن الأنشطة غير النفطية حققت لأول مره منذ بدء الجائحة نموًا إيجابيًا بنسبة 3.3% ،وكذلك حققت أنشطة الخدمات الحكومية نمًوا إيجابًيا قدره 0.3.%