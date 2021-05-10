التضخم السنوي بمدن مصر يتراجع إلى 4.4% في أبريل

فهد حسين – ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.2% لشهر أبريل 2021، بوصول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 112.2 نقطة، حسبما أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الاثنين، بأن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 9.8% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.9% ومجموعة الفاكهة بنسبة 2.5% ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 1.3%، كما ارتفعت أيضا أسعار مجموعة الملابس الجاهزة 1.9% ومجموعة المنفق على النقل الخاص 5.2%.

Your browser does not support the video tag.

وذكر الجهاز ، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 4.4% لشهر أبريل، مقابل 5.9% لنفس الشهر من العام السابق.