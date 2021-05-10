أرباح أدنوك للتوزيع الإماراتية ترتفع 58% مسجلة 631 مليون درهم الربع الأول

دوت الخليج – زادت الأرباح الصافية لشركة أدنوك للتوزيع، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنحو 57.8% خلال الربع الأول من 2021 على أساس سنوي، مسجلة 631 مليون درهم، بدعم من تحسن الهوامش وتقلص النفقات التشغيلية.

وأظهرت البيانات المالية المعلنة على موقع السوق اليوم الاثنين، أن أرباح أدنوك للتوزيع قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء ارتفعت 46.9% لتصل 817 مليون درهم.

Your browser does not support the video tag.

وسجلت “أدنوك للتوزيع” أرباحا أساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 740 مليون درهم خلال الربع الأول في حين بلغ إجمالي الربح 1.32 مليار درهم بنمو 19.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما حافظت الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية حيث بلغ التدفق النقدي الحر 835 مليون درهم بنمو 56.7%.

وارتفعت ربحية السهم بنسبة 57.9 % لتصل إلى 0.050 “درهم / للسهم” مقارنة بـ 0.032 “درهم / للسهم” في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب البيان.

وسجل قطاع توزيع الوقود في أدنوك للتوزيع أداء تشغيلياً قوياً، حيث ارتفع إجمالي أرباح مبيعات وقود التجزئة بنسبة 12.6% على أساس سنوي في الربع الأول، مدفوعاً بهوامش أعلى.

وقلصت “أدنوك للتوزيع” النفقات التشغيلية “باستثناء مصاريف الاستهلاك” بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويأتي ذلك في إطار مساعي الشركة الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ونجحت الشركة في تقليص النفقات التشغيلية على الرغم من توسعتها لشبكة محطات التجزئة.

وتعتزم الشركة تسريع وتيرة إنجازاتها والالتزام بخططها لافتتاح 70-80 محطة جديدة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بنهاية هذا العام حيث يتوقع افتتاح 30-35 محطة جديدة في الدولة .

كانت أدنوك للتوزيع قد سرعت من وتيرة توسعها على الصعيد الدولي، لا سيما في المملكة العربية السعودية، بإبرام ثلاث اتفاقيات للاستحواذ على ما مجموعه 35 محطة خدمة في عام 2020 و2021 ليصل إجمالي عدد محطات الشركة في السعودية إلى 37 محطة خدمة.