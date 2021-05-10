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إصابات كورونا في الهند تنخفض من ذروتها وتزايد الدعوات إلى الإغلاق العام

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_ تزايدت الدعوات إلى فرض إجراءات عزل عام في الهند مع استمرار تسجيل إصابات ووفيات بفيروس كورونا قرب مستويات قياسية يوم الاثنين، مما يزيد الضغط على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وسجلت وزارة الصحة 366161 إصابة جديدة بالفيروس إلى جانب 3754 وفاة، في انخفاض عن المستويات القياسية التي سجلتها في الأيام الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22.66 مليون والوفيات إلى 246116.

وفي الوقت الذي تواجه فيه العديد من المستشفيات نقصا حادا في الأسرّة والأكسجين وبينما تكتظ المشارح والمحارق بجثث الموتى، يرى خبراء أن الأعداد الحقيقية للضحايا أكبر بكثير مما يجري تسجيله.

وأظهرت بيانات المجلس الهندي للأبحاث الطبية التابع للدولة أن فحوص يوم الأحد التي شملت 1.47 مليون شخص هي الأدنى خلال الشهر الجاري، وذلك مقارنة بمتوسط 1.7 مليون فحص يوميا خلال الأيام الثمانية الأولى من مايو.

وفرضت العديد من الولايات قيود إغلاق صارمة خلال الشهر الماضي، في حين فرضت ولايات أخرى قيودا على السفر وأغلقت دور السينما والمطاعم والحانات ومراكز التسوق.

غير أن الضغط لا يزال يتزايد على مودي لإعلان إجراءات إغلاق شامل في أنحاء البلاد، كما فعل خلال الموجة الأولى من تفشي المرض العام الماضي.

ودعت الرابطة الطبية الهندية إلى إغلاق عام “كامل ومدروس ومعلن مسبقا”.

وقال أنتوني فاوتشي مستشار البيت الأبيض بشأن كورونا يوم الأحد إنه نصح السلطات الهندية بضرورة فرض الإغلاق العام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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