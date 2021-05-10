جهاز تنظيم النقل يتفاهم مع تحالف BRT RR لإعداد دراسات جدوى تسيير أتوبيسات سريعة على الدائري

دوت الخليج – وقع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مذكرة تفاهم مع تحالف ” BRT RR حافلات النقل السريع بالطريق الدائري” بشأن إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بإنشاء نظام نقل سريع للحافلات المميزة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى “اتوبيساتBRT”.

وأفادت الوزارة بأن التحالف بقيادة شركة ترانس ديف الفرنسية وشركاؤها من الشركات الوطنية المصرية مممثلة في أوراسكوم، ومواصلات مصر وشركة وسائل النقل MCV.

Your browser does not support the video tag.

وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن الدراسة ستشمل الوحدات المتحركة، المحطات، ونظام التذاكر الإليكترونية، معلومات الرحلة واماكن عبور المشاة والانتظار عند المحطات والتكامل مع باقي وسائل النقل.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في انشاء شبكات نقل حديثة وتعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر حيث سيتم لأول مرة تسيير أتوبيسات BRT – اتوبيسات سريعة تسير في مسارات منعزلة وذات سعة كبيرة -على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى و الذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يومياً.

ولفت الوزير إلى أهمية سرعة الانتهاء من هذه الدراسات لسرعة البدء في تنفيذ هذا المشروع الهام الذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات ولمجابه زيادة الطلب علي النقل عند انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية وتوفير خدمات نقل تتماشي مع النهضة الحضارية التي تشهدها محاور القاهرة المرورية.

وأشار إلى مساهمة المشروع في تخفيف الزحام المروري بطول الطريق وامتصاص الاختناقات المرورية على مداخل القاهرة الكبرى وكذلك تقليل استخدام السيارة الخاصة ومنع وقوف الميكروباص على الطريق الدائري وتقديم خدمة نقل مميزة وجاذبة للركاب من حيث الجودة والأمان في التشغيل والإتاحية وسهوله الوصول للمحطات.

وذكر الوزير، أن هذا المشروع سيكون نقطة الانطلاقة لهذه النوعية من المواصلات في مصر وخاصة في القاهرة والاسكندرية اللتان تتسمان بكثافة السكان.

وأضاف أن هذا المشروع سيتكامل عند تنفيذه مع شبكة النقل بشكل مثالي والربط مع وسائل النقل الأخرى الحالية والمستقبلية من حافلات ومونوريل ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي الخفيف LRT وكذلك سيرتبط مع مواقف الأقاليم على الطريق الدائري مثل موقف المنيب، المرج، ومركز النقل الجديد.

وتابع الوزير، أنه فور الانتهاء من الدراسة سيتم تحديد النموذج الاستثماري والتكلفة الكلية للمشروع، مشيرا الى أنه روعي في الاعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق الدائري الانشاء المستقبلي لمسارات ومحطات هذه النوعية من الاتوبيسات.

ونوه الوزير بأنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه.