العربية للأسمنت تحقق 6.3 مليون جنيه خسائر مجمعة الربع الأول

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رنا ممدوح _ تحولت شركة العربية للأسمنت من الربحية إلى الخسارة لتحقق صافي خسائر مجمعة بقيمة 6.332 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 15.908 مليون جنيه أرباح بالربع المقارن من عام 2020.
وانخفضت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 432.441 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 702.804 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وتراجعت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 402.310 مليون جنيه مقابل 655.788 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.
وانخفض مجمل الربح خلال الربع الأول من العام إلى 30.131 مليون جنيه مقابل 47.015 مليون جنيه بالربع المقارن من عام 2020.
وحققت الشركة خسائر تشغيل بقيمة 777.150 ألف جنيه خلال نفس الفترة مقابل 20.267 مليون جنيه أرباح تشغيل بالفترة المناظرة.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بقيمة 4.394 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي مقابل 16.263 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وانخفضت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 413.992 مليون جنيه مقابل 678.674 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.
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