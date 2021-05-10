إميرالد للاستثمار تحقق 7 مليون جنيه أرباح الربع الأول

رنا ممدوح _ حققت شركة إميرالد للاستثمار العقاري ارتفاعا صافي الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 7.018 مليون جنيه مقابل 4.176 مليون جنيه بالربع المناظر من عام 2020.

وصعدت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 14.232 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 13.872 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وتراجعت تكلفة النشاط خلال نفس الفترة إلى 2.817 مليون جنيه مقابل 2.906 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.

وارتفع مجمل الربح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 11.414 مليون جنيه مقابل 10.965 مليون جنيه بالربع المقارن في عام 2020.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.03 جنيه مقابل 0.02 جنيه بالفترة المقارنة.