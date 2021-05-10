وزير الإسكان يلتقى السفير المغربي بالقاهرة لبحث سبل دعم وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين

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التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالسفير أحمد التازى، السفير المغربى فى القاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز الاستثمارات المصرية المغربية المُتبادلة، ولا سيما فى مجال التنمية العمرانية.
وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور عاصم الجزار، بالسفير المغربى فى القاهرة، مؤكداً متانة وعمق العلاقات التاريخية بين مصر والمغرب، وموضحا أن هناك فرصا كبيرة للتعاون المشترك، حيث إن الدولة المصرية حالياً، تعد بيئة واعدة للاستثمار في مختلف المجالات، وفى مقدمتها مجال التطوير العمراني.
السفير المغربي بالقاهرة يبدى إعجابه بالنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
ومن جانبه، أبدى السفير أحمد التازى، السفير المغربى فى القاهرة، إعجابه الشديد بالنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا للدكتور عاصم الجزار: “أنا فخور بما تنجزونه.. وأنتم تواصلون ما بدأه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء حين توليه لحقيبة الإسكان، وهذا شئ مشرف جداً”.
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