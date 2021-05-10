ريكاب للاستثمارات تحقق 303 ألف جنيه خسائر مجمعة الربع الأول

رنا ممدوح _ تحولت شركة ريكاب للاستثمارات المالية من الربحية إلى الخسارة خلال الربع الأول من العام الجاري لتحقق صافي خسائر مجمعة بقيمة 302.967 ألف جنيه مقابل 4.156 مليون جنيه أرباح بالربع المناظر من عام 2020.

وانخفضت إجمالي إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم إلى 4.298 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي مقابل 10.269 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وارتفعت إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة إلى 10.895 مليون جنيه مقابل 6.791 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، فتراجعت صافي الخسائر إلى 419.889 ألف جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 750.639 ألف جنيه بالربع المناظر من عام 2020.