البورصة تتراجع بصورة طفيفة في مستهل التعاملات

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بصورة طفيفة بنسبة 0.03%، ليتداول عند مستوى 10640 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.17%، ليتداول عند مستوى 60 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.25%، و 0.23% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 45.119 مليون جنيه على 127 شركة من خلال 2.464 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 43 شركة مقابل ارتفاع 19 بينما لم تتغير أسعار 65.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 2.434 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 2.445 مليون جنيه مقابل 10.450 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.592 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 1.964 مليون جنيه مقابل 372.620 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 842.696 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 1.759 مليون جنيه مقابل 916.498 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.97%، تلاه سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو بنسبة 7.26%، ثم سهم التوفيق للتأجير التمويلي – أيه تي ليس بنسبة 6.49%.

بينما تصدر سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 5.32%، تلاه سهم العبوات الطبية بنسبة 4.61%، ثم سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 4.5%.