برايم القابضة تحقق 11.4 مليون جنيه خسائر مجمعة الربع الأول

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رنا ممدوح _ تراجعت صافي الخسائر المجمعة لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية بعد خصم الضريبة بنسبة 35% لتصل إلى 11.367 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 17.410 مليون جنيه بالربع المقارن من عام 2020.
وقفزت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 33.307 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 3.116 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفض مجمل الخسائر خلال نفس الفترة إلى 7.721 مليون جنيه مقابل 17.194 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، انخفضت خسائر الشركة إلى 4.667 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 15.871 مليون جنيه بالربع المقارن من عام 2020.
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