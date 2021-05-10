أوراسكوم للتنمية تحقق 61.5% نموا في الإيرادات لتصل إلى 1.5 مليار جنيه الربع الأول

رنا ممدوح _ ارتفعت إيرادات شركة أوراسكوم للتنمية مصر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.46 مليار جنيه محققه نمو بنسبة 61.5% مقابل 903.8 مليون جنيه بالربع المقارن من عام 2020.

وأرجعت الشركة في بيان للبورصة اليوم، الزيادة الملحوظة بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع أنحاء الوجهات، وتسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 1.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 156.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

Your browser does not support the video tag.

وارتفع مجمل الربح بنسبة 152.9% ليصل إلى 574.9 مليون جنيه مقابل 227.3 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020، وتحقيق هامش مجمل الربح بنسبة 39.4%.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 171.8% لتصل إلى 590.9 مليون جنيه وهامش 40.5% مقابل 217.4 مليون جنيه وهامش 24.1% في الربع الأول من عام 2020.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك بنسبة 174.6% لتصل إلى 694 مليون جنيه مقابل 252.7 مليون جنيه في الربع الأول 2020.

ووفقا للبيان تمكنت المجموعة من تحقيق المزيد من المدخرات في تكاليف التمويل نتيجة انخفاض أسعار الفائدة على corridor و libor، فقد انخفضت مصروفات الفوائد بنسبة 11.9% لتصل إلى 70.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 79.6 مليون جنيه بالربع المقارن من 2020.

وارتفع صافي الربح بمعدل 4.8 مرة لتصل إلى 438.5 مليون جنيه بالربع الأول من العام الجاري وهامش ربح 30% مقابل 91.9 مليون جنيه وهامش ربح 10.2% خلال الربع الأول 2020.

وارتفع الرصيد النقدي للشركة بنسبة 22.4% ليصل إلى 2.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 2 مليار جنيه في العام المالي 2020.

وبلغ رصيد القروض 3.% مليار جنيه وبلغ صافي الدين 1 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه خلال 2020.

وارتفعت التدفقات النقدية بنسبة 26.8% لتصل إلى 396.3 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري مقابل 312.5 مليون جنيه بالربع الأول من 2020.