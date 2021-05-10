فيليب موريس إنترناشيونال تعين ياتسيك أولتشاك رئيسا تنفيذيا

أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشيونال، عن تعيين ياتسيك أولتشاك رئيسا تنفيذيا جديدا لها خلفاً لأندريه كالانتزوبولوس الذي عين بدوره كرئيس لمجلس الإدارة.

وقال بيان الشركة إن ذلك القرار تم اتخاذه هذا عقب الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة لعام 2021، والذي عقد في الخامس من شهر مايو الحالي.

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ولفتت الشركة إلى أن تلك التغييرات تأتي وفق الاستراتيجية التي تم وضعها للهيكل التنظيمي، والتي تم الكشف عنها في وقت سابق في العام 2020.

وأكّد أولتشاك الذي شغل قبل توليه منصبه الجديد الحالي، منصب رئيس العمليات لدى الشركة، والذي بات يشغل أيضاً عضوية مجلس الإدارة، على التزامه تجاه تحقيق رؤية الشركة التي تم الكشف عنها في العام 2016، من خلال العمل على تسريع تحولها من أجل الوصول لمستقبل خالٍ من الدخان.

وتابع أن ذلك سيتم عبر التركيز على تطوير منتجات خالية من الدخان وأقل ضرراً من التدخين التقليدي، يتم إثباتها علمياً، كما يتم تسويقها بشكل مسؤول تجارياً، بهدف استبدال السجائر التقليدية في أسرع وقت ممكن.

وقبل تعيينه بمنصبه الجديد، كان أولتشاك البالغ من العمر 56 عاماً والحاصل على درجة الماجيستير في الاقتصاد من جامعة لودز في بولندا، فرداً من أفراد عائلة فيليب موريس إنترناشونال؛ حيث انضم إليها في العام 1993.

وتدرج أولتشاك في عدة مناصب أدى معها أدواراً هامة في المالية والإدارة العامة ضمن أسواق أوروبا المختلفة، بما في ذلك منصب المدير العام لأسواق الشركة في بولندا وألمانيا، إلى جانب منصب الرئيس لدى الشركة لمنطقة الاتحاد الأوروبي.

كما تولى منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية خلال الفترة ما بين 2012 وحتى 2018 الذي شغل خلاله منصب مدير العمليات لدى الشركة.

وأسهم أولتشاك أثناء عمله كمدير تنفيذي للعمليات، في زيادة صافي إيرادات الشركة المتحقق من مبيعات المنتجات الخالية من الدخان ورفع نسبته إلى 28% في الربع الأول من عام 2021.

كما ساهم في توسيع التغطية الجغرافية لمنتجات فيليب موريس الخالية من الدخان من صفر إلى 66 سوقاً في المدن الرئيسة اعتباراً من 31 مارس 2021.