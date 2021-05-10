بنك أوف أمريكا: الطلب على البنزين قد يرتفع حتى مع استمرار العمل من المنزل

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بلومبرج _ أفاد تقرير لـ “بنك أوف أمريكا” بأن العمل من المنزل قد يتسبب في ارتفاع عدد الأميال المقطوعة بالسيارات والطلب على البنزين في مرحلة ما بعد كورونا.
ولفت التقرير، الذي شارك فيه الباحثان فرانسيسكو بلانش ووارن راسل، إلى أن الدراسات تظهر أنه قبل كورونا كان الأفراد الذين يعملون عن بعد لبعض الوقت يقودون لأميال أكثر بنحو 20% عن أولئك الذين يتنقلون بصورة تقليدية.
ويتناقض هذا الاستنتاج، وفقا لوكالة “بلومبرج” للأنباء، مع الاعتقاد بأن العمل من المنزل يقلل الطلب على الوقود. كما أن العمال قد يفضلون القيادة وتجنب وسائل النقل العام عند عودتهم للعمل من المكاتب.
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