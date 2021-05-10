إيديتا تحقق 102.5 مليون جنيه أرباح الربع الأول و21% نموا بالإيرادات

رنا ممدوح _ أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن النتائج المالية والتشغيلية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس المارضي، حيث بلغت الإيرادات 1.166 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 21%.

وارتفع صافي الربح وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، بنسبة سنوية 23.4% إلى 102.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 بينما سجل هامش صافي الربح 8.8% خلال نفس الفترة.

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ووفقا للبيان، تعكس النتائج القوية التي حققتها الشركة خلال عام 2021 مردود ارتفاع الكميات المباعة وزيادة أسعار البيع، في ضوء استمرار حالة التعافي الي شهدتها الشركة منذ أواخر العام السابق بالتزامن مع تخفيف القيود المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد 19، والتي أثمرت عن نمو معدلات الاستهلاك بشكل ملحوظ وعود الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها فضلا عن ارتفاع الطلب على منتجات الشركة.

وقالت الشركة على هذه الخلفية ارتفعت الكميات المباعة بمعدل سنوي 4.7% لتبلغ 665.9 مليون عبوة خلال الربع الأول من عام 2021.

وارتفع متوسط أسعار البيع بنسبة سنوية 15.6% ليسجل 1.75 جنيه للعبوة في ضوء مواصلة تنفيذ استراتيجية الشركة لتنويع باقة منتجاتها وتحسين أسعار البيع.

وبلغ مجمل الربح 402.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مدعوما بنمو الإيرادات خلال نفس الفترة.

وبلغ هامش مجمل الربح 34.5%، وعلقت الشركة قائلة:” يعكس استقرار هامش مجمل الربح نجاح الشركة في خفض مصروفات الأنشطة الصناعية بفضل مبادرات خفض التكاليف التي نفذتها الشركة وارتفاع معدلات الكفاءة التشغيلية خلال الربع الأول من العام الجاري، مما ساهم في الحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع بوجه عام على هيكل التكاليف بالشركة خلال نفس الفترة.

وبلغ صافي الربح 102.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية 23.4% وبلغ هامش صافي الربح 8.8% خلال نفس الفترة.

وفيما يخص استراتيجية الشركة بالمرحلة القادمة، قالت إن النتائج التي حققتها خلال الربع الأول تعكس استمرار تعافي الاقتصاد بوجه عام وقدرتها على تعزيز مكانتها والإستعداد لدخول عام جديد بعد نجاحها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية على الرغم من التحديات المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد 19.

وتعتزم الشركة توظيف الاستثمارات التي ضختها على مدار عام 2020 في تنمية وتنويع الإيرادات بشكل مستدام وفقا لاستراتيجية النمو طويلة الأجل التي تتبناها.

ومن جانب آخر تعتزم الشركة تحفيز معدلات الطلب على مختلف منتجات قطاعاتها وزيادة الكميات المباعة من خلال توظيف قدراتها الابتكارية وتوسعاتها بشبكات البيع والتوزيع.

كما تستهدف الشركة مواصلة إطلاق منتجات جديدة بمختلف قطاعاتها من أجل تزويد المستهلكين بمنتجات ابتكارية أعلى سعر وقيمة.

وتسعى الشركة إلى تعزيز علامتها التجارية وتنمية حصتها بسوق البسكويت التي توسعت به مؤخرا من خلال إطلاق منتجات جديدة ودعمها بالحملات التسويقية والترويجية، علماً بأن سوق البسكوت المصري سيمثل أبرز توسعات الشركة خلال الفترة المقبلة في ضوء الحجم الضخم لهذا القطاع ومعدلات النمو القوية التي يتميز بها.

وعلى الصعيد الإقليمي، انتهت الشركة من تركيب أول خط إنتاج بمصنعها الجديد في المغرب والذي من المتوقع تشغيله خلال العام الجاري.

وتوقعت أن يساهم المصنع الجديد في تعزيز تواجد الشركة في سوق الأغذية الخفيفة المغربي، فضلا عن التمهيد للتوسع بأعمال الشركة في أسواق أخرى بالمنطقة.