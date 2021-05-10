البورصة تصعد 0.4% بدعم من مشتريات العرب والمصريين

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي. وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.4%، وأغلق عند مستوى 10686 نقطة. Your browser does not support the video tag. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.47%، وأغلق عند مستوى 60.18 جنيه. وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.29%، و 0.29% على الترتيب. وسجلت أحجام التداولات 819.419 مليون جنيه على 189 شركة من خلال 32.751 ألف عملية. وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 75 شركة مقابل ارتفاع 76 بينما لم تتغير أسعار 38. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 50.143 مليون جنيه، منها 48.258 مليون جنيه للمؤسسات، و1.884 مليون جنيه للأفراد. بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 44.616 مليون جنيه، منها 38.635 مليون جنيه للمؤسسات، و5.980 مليون جنيه للأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 5.526 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 46.871 مليون جنيه مقابل 41.344 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد. وسيطر المصريون على نسبة 73.95% من إجمالي تعاملات البورصة. فيما استحوذ الأجانب على 19.37% والعرب على 6.68% بعد استبعاد الصفقات. وسيطرت المؤسسات على 31.12% من تعاملات اليوم مقابل 68.87% من نصيب الأفراد. وتصدر سهم اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.97%، تلاه سهم الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو بنسبة 9.75%، ثم سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 9.21%. بينما تصدر سهم مطاحن مصر الوسطي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.75%، تلاه سهم العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 4.04%، ثم سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 3.98%.

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