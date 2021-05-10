إيديتا تعتمد زيادة رأسمال شركة المغرب بمبلغ 15 مليون درهم

رنا ممدوح _ اعتمد مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية في جلسته المنعقدة اليوم، زيادة رأسمال شركة إيديتا للصناعات الغذائية المغرب بمبلغ 15 مليون درهم ليصبح 60 مليون درهم مغربي وذلك بغرض تمويل عمليات شركة ايديتا المغرب.

وأحيط المجلس وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، بزيادة حصتها في شركتها التابعة وهى إيديتا للصناعات الغذائية المغرب من 50% إلى 75% من إجمالي رأسمالها.

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وأوضحت أن ذلك من خلال رفع إيديتا بارتيسيبيشن قبرص ليمتد التابعة لحصتها في ايديتا المغرب وذلك من خلال شراء 112.5 ألف سهم من شركة ديسلوج فودد مقابل 18 لميون درهم مغربي.

وكانت الشركة قد أعلنت عن النتائج المالية والتشغيلية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس المارضي، حيث بلغت الإيرادات 1.166 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 21%.

وارتفع صافي الربح ، بنسبة سنوية 23.4% إلى 102.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 بينما سجل هامش صافي الربح 8.8% خلال نفس الفترة.