مال وأعمال

إيديتا تعتمد زيادة رأسمال شركة المغرب بمبلغ 15 مليون درهم

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

رنا ممدوح _ اعتمد مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية في جلسته المنعقدة اليوم، زيادة رأسمال شركة إيديتا للصناعات الغذائية المغرب بمبلغ 15 مليون درهم ليصبح 60 مليون درهم مغربي وذلك بغرض تمويل عمليات شركة ايديتا المغرب.

وأحيط المجلس وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، بزيادة حصتها في شركتها التابعة وهى إيديتا للصناعات الغذائية المغرب من 50% إلى 75% من إجمالي رأسمالها.

وأوضحت أن ذلك من خلال رفع إيديتا بارتيسيبيشن قبرص ليمتد التابعة لحصتها في ايديتا المغرب وذلك من خلال شراء 112.5 ألف سهم من شركة ديسلوج فودد مقابل 18 لميون درهم مغربي.

وكانت الشركة قد أعلنت عن النتائج المالية والتشغيلية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس المارضي، حيث بلغت الإيرادات 1.166 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 21%.

وارتفع صافي الربح ، بنسبة سنوية 23.4% إلى 102.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 بينما سجل هامش صافي الربح 8.8% خلال نفس الفترة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيديتا تعتمد زيادة رأسمال شركة المغرب بمبلغ 15 مليون درهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا