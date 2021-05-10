مال وأعمال

صندوق حماية المستثمر يعلن القوائم النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة

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رنا ممدوح _ أعلن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، عن القوائم النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر 2021-2024.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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