المؤشر داو جونز يبلغ أعلى مستوى على الإطلاق بدعم صعود أسهم التعدين والطاقة

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_ بلغ المؤشر داو جونز الصناعي مستوى مرتفعا غير مسبوق يوم الاثنين بدعم التفاؤل حيال استمرار انخفاض أسعار الفائدة، في حين رفعت زيادة في أسعار السلع الأساسية أسهم شركات التعدين والطاقة والصلب.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 7.5 نقطة بما يعادل 0.02 بالمئة إلى 34785.27 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 4.3 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 4228.29 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 64.6 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 13687.595 نقطة
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