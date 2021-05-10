طارق عامر: ارتفاع أصول البنوك المصرية من رأس المال والسيولة يعزز استقرار القطاع المصرفي

دوت الخليج – أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري المصري مواصلة استقرار أداء القطاع المصرفي خلال جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر؛ نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة.

جاء ذلك خلال استعراض عامر تطورات أداء القطاع المصرفي والمؤشرات البنكية، ومستجدات الخدمات المالية المقدمة للمواطنين عبر البنوك، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الذي حضره أيضًا: جمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، والدكتور شريف حازم وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري.

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كما شهد الاجتماع استعراض المبادرات الرئاسية التنموية المختلفة التي يدعمها البنك المركزي المصري، خاصةً بتمويل مبادرات الشباب، والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرة تمويل القطاع الخاص وكذلك قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والزراعة والمقاولات، فضلاً عن المبادرات الأخرى الخاصة بدعم السياحة وتطوير للفنادق ومبادرات التمويل العقاري وإحلال المركبات.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار عن تقديره للقطاع المصرفي في الدولة للدعم الذي قدمه لصالح مسيرة التنمية والمشروعات القومية في مصر خلال السنوات الماضية على مستوى العديد من القطاعات، مما أدى إلى تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة.