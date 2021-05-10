بيانات بريطانية: جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا تقلل خطر الوفاة 80%

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– أكدت هيئة الصحة العامة في بريطانيا أن بيانات التطعيم بلقاح “أسترازينيكا” للوقاية من كورونا، تظهر أن جرعة واحدة منه تؤدي إلى تراجع خطر الوفاة إثر الإصابة بالفيروس بنسبة 80%.
وقالت إن “تحليلها الجديد يظهر أن الحماية من خطر الوفاة التي يوفرها لقاح “فايزر” و”بيونتيك” ترتفع من حوالي 80% بعد الجرعة الأولى، إلى 97% بعد تلقي الجرعتين.
يذكر أن هيئة سلامة الأدوية في بريطانيا، أعلنت في وقت سابق أنه “سيتم إعطاء معظم البالغين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما بديلا عن لقاح “أسترازينيكا” نظرا لارتباطه بجلطات دموية نادرة”.
وقال البروفيسور وي شين ليم، من اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI)، إن “السلامة ستبقى على رأس أولوياتنا.. ونظرا لاستمرار سيطرتنا على معدلات الإصابة بكوفيد-19، فإننا ننصح بأن يتم تقديم لقاح بديل عن “أسترازينيكا” للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاما ولا يعانون من أي أمراض، إذا كان البديل متاحا”.
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