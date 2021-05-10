إيطاليا تسجل 198 وفاة وأكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

– أعلنت وزارة الصحة في إيطاليا يوم الاثنين أنها سجلت 198 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 مقابل 139 الأحد.

وأشارت إلى أن حالات الإصابة اليومية تراجعت إلى 5080 مقابل 8292 يوم الأحد.

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وسجلت إيطاليا 123031 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهور الجائحة لديها في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والسابعة على مستوى العالم.

كما سجلت 4.1 مليون إصابة حتى الآن.