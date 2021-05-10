الإمارات تبدأ إنتاج لقاح حياة فاكس المضاد لفيروس كورونا

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سكاي نيوز عربية – أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، الاثنين، بدء إنتاج لقاح “حياة فاكس” في الدولة.
وفي تغريدة على موقع تويتر، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إنه سيتم بدء توزيع لقاح “حياة فاكس” في الإمارات، لافتة إلى أنه “من المتوقع أن تصبح الإمارات مقرا إقليميا رائدا في هذا المجال”.
وأضافت: “بدء مرحلة تاريخية لتصنيع اللقاحات في الدولة، وخطوة استراتيجية مهمة في رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع الصحي”.
كما أشارت إلى أهمية الخطوة في “تطوير القدرات المحلية الوطنية، في مجال التكنولوجيا الحيوية”.
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