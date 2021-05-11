ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.9% خلال أبريل

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شينخوا _ أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، مقياس رئيسي للتضخم، سجل نموا أسرع خلال أبريل وسط مواصلة ارتفاع الطلب المحلي.
وذكرت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للاحصاء، أن المؤشر ارتفع بنسبة 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال أبريل، أسرع من ارتفاع نسبته 0.4 بالمائة تم تسجيله خلال مارس.
وانخفض المؤشر بنسبة 0.3 بالمائة خلال أبريل على أساس شهري، مقارنة بتراجع نسبته 0.5 بالمائة خلال مارس.
وقالت دونغ لي جيوان، احصائية بالهيئة، أن طلب المستهلكين المحلي واصل تعافيه والأسعار بشكل شامل ظلت مستقرة خلال الشهر الماضي.
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