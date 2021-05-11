الولايات المتحدة ترخص استخدام لقاح فايزر لدى الأطفال الذين يفوق سنهم 12 عاما

فرانس برس _ رخصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أمس الاثنين استخدام لقاح فايزر- بايونتيك المضاد لفيروس كورونا لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما في الولايات المتحدة.

وقالت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالإنابة جانيت وودكوك إن هذه “خطوة مهمة في مكافحة جائحة كوفيد-19”.

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وأضافت أن هذا الإجراء “يسمح للسكان الأصغر سنا بأن يكونوا محميين من كوفيد-19، ما يقربنا من العودة إلى الإحساس بالحياة الطبيعية وإنهاء الجائحة”.

وتابعت “يمكن لأولياء الأمور والأوصياء أن يطمئنوا إلى أن الوكالة أجرت مراجعة صارمة وشاملة لجميع البيانات المتاحة، على غرار ما فعلنا مع جميع تصاريح استخدام لقاح كوفيد-19 في حالات الطوارئ”.

وسبق أن منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحًا بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر- بايونتيك لمَن تبلغ أعمارهم 16 عاماً وما فوق.

وقال بيتر ماركس مدير مركز التقييم والأبحاث البيولوجية التابع لإدارة الغذاء والدواء إنّ “الحصول على لقاح مرخص به للشباب، هو خطوة حاسمة في مواصلة تقليل العبء الهائل على الصحة العامة الناجم عن جائحة كوفيد-19”.