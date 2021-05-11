عجز ميزان المعاملات الجارية التركي يرتفع إلى 3.32 مليار دولار في مارس

– قال البنك المركزي المصري التركي اليوم الثلاثاء، إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى 3.329 مليار دولار في مارس.

يقل الرقم عن عجز توقعته عند 3.8 مليار.

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كان عجز ميزان المعاملات الجارية في فبراير عند 2.585 مليار دولار.

وسجل ميزان المعاملات الجارية عجزا 36.724 مليار دولار في 2020.