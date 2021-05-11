عجز ميزان المعاملات الجارية التركي يرتفع إلى 3.32 مليار دولار في مارس

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– قال البنك المركزي المصري التركي اليوم الثلاثاء، إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى 3.329 مليار دولار في مارس.
يقل الرقم عن عجز توقعته عند 3.8 مليار.
كان عجز ميزان المعاملات الجارية في فبراير عند 2.585 مليار دولار.
وسجل ميزان المعاملات الجارية عجزا 36.724 مليار دولار في 2020.
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