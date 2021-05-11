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وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لوحدات مبادرة سكن لكل المصريين

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بمبادرة سكن لكل المصريين”، بمحاورها الثلاثة (محور منحفضى الدخل – محور الإسكان المتوسط – محور الإسكان فوق المتوسط)، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً، وتهدف لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير وحدة سكنية لجميع المواطنين الراغبين.

ووجه وزير الإسكان، بوضع جداول زمنية محددة لجميع خطوات تنفيذ الوحدات (الطرح – الإسناد – التنفيذ)، وتواريخ انتهاء تنفيذ الوحدات المقررة، كما استعرض موقف اختيار مواقع الأراضى التى سيتم إقامة الوحدات عليها، وتخطيطها، حيث تم البدء فى أعمال تنفيذ الوحدات السكنية فى عدد من المواقع.

واستعرضت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف نتائج فرز طلبات الحاجزين ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وقاموا بتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، حيث يجرى الانتهاء من فرز وفحص ملفات الحاجزين، وبلغ حتى الآن عدد المنطبق عليهم الشروط، وقاموا بسداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية، نحو 210 آلاف عميل، بينما بلغ عدد الحاجزين نحو 305 آلاف حاجز.

كما استعرض الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مواقع الأراضى المقترحة داخل المدن الجديدة لتنفيذ الوحدات السكنية بمحور الإسكان فوق المتوسط، بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والإجراءات التى تم اتخاذها لتنفيذ الوحدات السكنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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