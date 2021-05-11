أودن للاستثمارات تحقق 1.1 مليون جنيه خسائر مجمعة الربع الأول

رنا ممدوح _ ارتفعت صافي الخسائر المجمعة لشركة أودن للاستثمارات المالية، إلى 1.137 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 167.112 ألف جنيه بالربع المقارن من عام 2020.

وانخفضت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.843 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 4.346 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وتراجعت إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة إلى 3.922 مليون جنيه مقابل 4.229 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، فتراجعت صافي أرباح أودن إلى 47.330 ألف جنيه بالربع الأول من العام الجاري مقابل 529.882 ألف جنيه بالربع المقارن بعام 2020.

وانخفضت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 2.710 مليون جنيه مقابل 4.157 مليون جنيه بالفترة المقارنة بعام 2020.