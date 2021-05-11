الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل مخاوف ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة

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– هبطت الأسهم الأوروبية من ذروتها اليوم الثلاثاء، وجاءت أسهم شركات التكنولوجيا والسفر والتعدين بين أكبر الخاسرين بعدما أدت مخاوف إزاء ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة لهبوط المؤشرات الأمريكية.
ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.6 بالمئة بعدما سجل مستوى قياسيا عند الإغلاق يوم الاثنين.
تدهورت المعنويات عالميا بعدما دفع القلق حيال التضخم المستثمرين للابتعاد عن الأسهم المرتبطة بالنمو في وول ستريت يوم الاثنين قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين التي يخشى كثيرون من أن تجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي يعيد النظر في موقفه بشأن السياسة النقدية.
وهوت أسهم التكنولوجيا 2.2 بالمئة لأقل مستوى منذ أواخر مارس آذار، فيما تخلت أسهم شركات التعدين عن جزء من المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة.
ونزلت أسهم السفر والترفيه 3.7 بالمئة، وهوى سهم مجموعة إيفوليوشن جيمينج السويدية 9.6 بالمئة بعد الإعلان عن تسعير صفقات ضخمة.
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