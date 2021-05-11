إنكوليس تحقق أرباحا بقيمة 16.1 مليون جنيه الربع الأول

رنا ممدوح _ ارتفعت صافي أرباح شركة الدولية للتأجير التمويلي – إنكوليس، بعد خصم الضريبة لتصل إلى 16.085 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 14.630 مليون جنيه بالربع المناظر بعام 2020.

بينما تراجعت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 100.404 مليون جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي مقابل 143.654 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وانخفضت تكاليف النشاط ( فوائد تمويلية) خلال نفس الفترة إلى 61.9 مليون جنيه مقابل 107.042 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.

بينما صعد مجمل الربح بالربع الأول من العام الجاري إلى 38.504 مليون جنيه مقابل 36.611 مليون جنيه بالربع المقارن.

وبلغ نصيب السهم من صافي ربح الفترة 0.8 جنيه مقابل 0.73 جنيه بالفترة المقارنة.