الملتقي العربي للاستثمارات تحقق 17.8 مليون جنيه أرباح مستقلة الربع الأول

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رنا ممدوح _ حققت شركة الملتقي العربي للاستثمارات، صافي أرباح مستقلة بقيمة 17.838 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 774.976 ألف جنيه بالربع المقارن.
وقفزت إجمالي إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 27.667 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 6.976 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وحققت الملتقي العربي للاستثمارات أرباح تشغيل خلال نفس الفترة بقيمة 17.964 مليون جنيه مقابل 550.672 ألف جنيه خسائر تسغيل بالفترة المماثلة بعام 2020.
وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.53 جنيه مقابل 0.02 جنيه بالفترة المقارنة.
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