مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر يحقق 332.2 مليون جنيه أرباح مجمعة الربع الأول

رنا ممدوح _ ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 332.224 مليون جنيه، مقابل 230.352 مليون جنيه بالربع المقارن.

بينما تراجع صافي الدخل من العائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 804.056 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 815.219 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

Your browser does not support the video tag.

وارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 1.855.810 مليار جنيه مقابل 1.796.389 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.

وارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 1.051.754 مليار جنيه مقابل 981.170 مليون جنيه بالربع المقارن.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر إلى 318.369 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي مقابل 228.049 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض صافي الدخل من العائد خلال نفس الفترة إلى 812.721 مليون جنيه مقابل 821.184 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وبلغ نصيب السهم في صافي أرباح الفترة 1.59 جنيه مقابل 1.14 جنيه بالفترة المقارنة.