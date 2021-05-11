المصري لتنمية الصادرات يحقق 535.9 مليون جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر

رنا ممدوح _ تراجعت صافي الأرباح المجمعة للبنك المصري لتنمية الصادرات لتصل إلى 535.890 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 978.3 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض صافي الدخل من العائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.375.037 مليار جنيه بالفترة من يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 1.569.882 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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وتراجع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 3.823.194 مليار جنيه مقابل 4.411.154 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

وانخفضت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي إلى 2.448.157 مليار جنيه مقابل 2.841.272 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة تراجعت صافي أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات إلى 472.372 مليون جنيه بالفترة من يوليو وحتى نهاية مارس الماضي مقابل 855.481 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وانخفض صافي الدخل من العائد خلال نفس الفترة إلى 1.288.129 مليار جنيه مقابل 1.382.821 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغ نصيب السهم في صافي أرباح الفترة 1.52 جنيه مقابل 2.71 جنيه بالفترة المقارنة.