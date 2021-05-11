بيت الخبرة القابضة – كامار ترفع حصتها في المصرية للمنتجعات السياحية إلى 20.08%

رنا ممدوح _ رفعت شركة بيت الخبرة القابضة كامار حصتها في رأسمال المصرية للمنتجعات السياحية من 19.453% إلى 20.08%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن بيت الخبرة القابضة كامار قامت بشراء 6.424 مليون سهم من أسهمها مقابل 10.336 مليون جنيه.

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وبلغ متوسط سعر الشراء 1.609 جنيه للسهم الواحد وقامت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن بيت الخبرة القابضة كامار تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 20.08%، يليها العربية الأولى للتنمية والاستثمار بنسبة 16.10%، ثم محمود وهيب عضو مجلس الإدارة بنسبة 8.10%، ثم سحر عادل بنسبة 8.1%، وأشرف عادل بنسبة 7.9%، ثم جيهان عادل 6.1%.