وكالات _ قفزت عملة دوجكوين الرقمي 15% اليوم بعد تغريدة لصاحب شركة تسلا للسيارات الكهربائية إيلون ماسك. وكتب ماسك على تويتر يسأل متابعيه إن كانوا يرغبون بأن تبدأ شركة تسلا بالتعامل بعملة دوجكوين؟ Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عملة دوجكوين الرقمية تقفز 15% بعد تغريدة لإيلون ماسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.